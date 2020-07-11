У Росії помер 23-річний хокеїст



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Павлу Крутію стало зле під час ранкового тренування Світлина із соцмереж

Керівництво клубу запевняє, що спортсмен був повністю здоровий

У Росії помер 23-річний нападник хокейного клубу вищої ліги «Південний Урал» Павєл Крутій.

Спортсменові стало зле під час ранкового тренування на тренувальних зборах. За офіційним повідомленням, йому було надано першу медичну допомогу лікарем клубу. Крутій був доставлений машиною швидкої допомоги в реанімацію, де помер. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.

«Скарг на здоров'я у хокеїста не було », - сказано в офіційній заяві, опублікованій на офіційному сайті ВХЛ.

«Ми всі зараз в шоці, нічого не віщувало такого, - каже генеральний директор «Південного Уралу» Олег Півунов. - Була ранкова легка пробіжка, кроси в перший день зборів ніхто не дає, ситуація незрозуміла. Була легка пробіжка без часу для ознайомлення з трасою, де ми завжди потім проходимо підготовку, бігаємо кроси. Температура повітря була 25 градусів, для нашого регіону це нормальна температура. Жодних відхилень у нього не було, хокеїст пройшов медичне обстеження, був повністю здоровий за всіма показниками. Нічого не віщувало такого. Він здав тест на коронавірус, як і вся команда, позитивних результатів ні у кого не було. Клуб надасть усіляку підтримку сім'ї і близьким».

У минулому сезоні 23-річний форвард виступав у ВХЛ за «Саріарку». У 32-х матчах регулярного чемпіонату Павло закинув чотири шайби і зробив сім результативних передач. У плей-оф хокеїст провів чотири матчі. У міжсезоння Крутій поповнив склад «Південного Уралу».