У Росії помер легендарний хокеїст, учасник суперсерії СРСР – Канада



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Алєксандр Гусєв був одним із найкращих оборонців в історії совєцького хокею Світлина - Nastroy.net

Алєксандрові Гусєву було 73 роки

Сьогодні, 22 липня, на 74-му році пішов з життя видатний хокеїст, олімпійський чемпіон Інсбрука, учасник Суперсеріі 1972 року Алєксандр Гусєв.

Гусєв народився 21 січня 1947 року в Москві. Майже всю професійну кар’єру провів у складі московського ЦСКА, оборонцем якого був. Грав на позиції оборонця. У чемпіонатах СССР провів 313 матчів, закинув 64 шайби.

Алєксандр – семиразовий чемпіон СССР (1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977), срібний призер чемпіонатів СССР (1969, 1974, 1976), володар Кубка СССР (1968, 1969 1973), переможець II зимової Спартакіади народів СССР-1966, переможець зимової Спартакіади народів РСФСР-1970.

На чемпіонатах світу та Європи, зимових Олімпійських іграх за збірну СССР провів 42 матчі, закинув 12 шайб.

Гусєв – олімпійський чемпіон-1976, чемпіон світу і Європи-1973 і 1974, срібний призер чемпіонатів світу та Європи-1972, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи-1977, учасник cуперсерії СССР – Канада 1972 року.