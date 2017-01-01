У «Волині» заявили, що за рік хочуть бути конкурентами «Шахтаря» та «Динамо»

Однією з цілей луцького клубу є лідерство у Прем'єр-лізі

Упродовж грудня ряди луцької «Волині» поповнили вже дев'ять виконавців. Напередодні у Луцьку презентували двох новобранців місцевої «Волині» – Дмитра Скоблова й Олександра Сафонова. Керівництво «Волині» має амбітні цілі та переконане, що з цими гравцями клубу під силу боротися не тільки за виживання



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Валентин Кошельник

Однією з цілей луцького клубу є лідерство у Прем'єр-лізі

Упродовж грудня ряди луцької «Волині» поповнили вже дев'ять виконавців.

Напередодні у Луцьку презентували двох новобранців місцевої «Волині» – Дмитра Скоблова й Олександра Сафонова.

Керівництво «Волині» має амбітні цілі та переконане, що з цими гравцями клубу під силу боротися не тільки за виживання у Першій лізі, інформує телеканал «Футбол 1».

Один з новачків, Дмитро Скоблов, сказав: «По-перше, це – команда з великою історією, і вона не заслуговує того місця, на якому зараз знаходиться. Я думаю, у цьому році ми – вся команда, тренерський штаб і хлопці, які прийдуть – зробимо все можливе, щоб команда залишилася у Першій лізі».

У свою чергу, спортивний директор «Волині» Валентин Кошельник розповів про головні цілі оновленої команди.

«Ми хочемо бути лідерами Першої ліги на сьогоднішній день, а через рік – лідерами у Прем'єр-лізі. Сподіваюся, все вийде нормально – з колективом дійдемо до мети, адже футболісти чудові. Я думаю, вони будуть патріотами клубу», - повідомив він.

Нагадаємо, до кінця січня «Волинь» підпише 15-16 нових гравців.