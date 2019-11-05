У WBO спростували відмову Альвареса від чемпіонського титулу
Сауль Альварес
The Sun
Мексиканець Сауль Альварес відібрав титул у росіянина Сєргєя Ковальова
Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсер спростував інформацію про відмову мексиканця Сауля Канело Альвареса від чемпіонського титулу в напівважкій ваговій категорії, інформує Р-Спорт.
Напередодні Альварес переміг нокаутом у 11-му раунді росіянина Сєргєя Ковальова у титульному поєдинку.
Пізніше з’явилася інформація, що Альварес планує відмовитися від завойованого чемпіонського титулу та повернутися в середню вагу.