  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У WBO спростували відмову Альвареса від чемпіонського титулу

    • Розсилка
    Сауль Альварес - У WBO спростували відмову Альвареса від чемпіонського титулу
    Сауль Альварес
    The Sun

    Мексиканець Сауль Альварес відібрав титул у росіянина Сєргєя Ковальова

    Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсер спростував інформацію про відмову мексиканця Сауля Канело Альвареса від чемпіонського титулу в напівважкій ваговій категорії, інформує Р-Спорт.

    Напередодні Альварес переміг нокаутом у 11-му раунді росіянина Сєргєя Ковальова у титульному поєдинку.

    Пізніше з’явилася інформація, що Альварес планує відмовитися від завойованого чемпіонського титулу та повернутися в середню вагу.  

    Читайте також: Альварес боявся подивитися в бік Ковальова, бо думав, що його вбив
    бокс Сауль Альварес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ