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    Євро-2019 з волейболу транслюватиме два канали. Розклад матчів і склад збірної України

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    Збірна України вже у Польщі - Євро-2019 з волейболу транслюватиме два канали. Розклад матчів і склад збірної України
    Збірна України вже у Польщі
    Instagram Асі Карасьової

    Наша команда здатна подивувати

    Уже завтра, 23 серпня в польському Лодзі жіноча збірна України розпочинає виступи на чемпіонаті Європи 2019 року.

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    Тренер нашої команди Гарій Єґіазаров напередодні вильоту оголосив остаточний склад команди.

    Склад жіночої збірної України на чемпіонаті Європи-2019

    Зв’язуючі: Олександра Перетятько («Єнісей», РФ), Алла Політанська, Дарина Великоконь («Хімік» Південне)

    Ліберо: Вікторія Ніколайчук («Орбіта»), Анастасія Карасьова («Волинь»)

    Догравальниці: Надія Кодола («Канн», Франція), Ганна Степанюк, Карина Денисова (обидві – «Олімп» Прага, Чехія)

    Діагональниці: Анастасія Крайдуба («Будовляни» Лодзь, Польща), Олеся Рихлюк («Ґалатасарай», Туреччина)

    Блокуючі: Ірина Трушкіна («Хемік» Поліце, Польща), Світлана Дорсман, Юлія Герасимова («Карайолларі», Туреччина), Діана Карпець («Прометей» Кам’янське)

    Усі ігри чемпіонату Європи-2019 за участю збірної України в прямому ефірі покажуть телеканали UA:Перший та Sport-1.

    Розклад матчів збірної України (за київським часом)

    23 серпня, п’ятниця. 15:00 Бельгія – Україна

    25 серпня, неділя. 22:00 Україна – Італія

    26 серпня, понеділок. 21:30 Польща – Україна

    28 серпня, середа. 21:00 Україна – Словенія

    29 серпня, четвер. 19:00 Португалія – Україна

    Як сповіщає офіційний паблік Федерації волейболу України, в разі виходу українок до раунду плей-оф, усі наступні матчі обидва телеканали також обов’язково транслюватимуть.

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    чемпіонат Європи волейбол Збірна України Олеся Рихлюк Гарій Єґіазаров Олександра Перетятько Алла Політанська Дарина Великоконь Діана Карпець Вікторія Ніколайчук Юлія Герасимова Анастасія Карасьова Світлана Дорсман Надія Кодола Ірина Трушкіна Ганна Степанюк Анастасія Крайдуба Карина Денисова
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