Євро-2019 з волейболу транслюватиме два канали. Розклад матчів і склад збірної України
Наша команда здатна подивувати
Уже завтра, 23 серпня в польському Лодзі жіноча збірна України розпочинає виступи на чемпіонаті Європи 2019 року.
Тренер нашої команди Гарій Єґіазаров напередодні вильоту оголосив остаточний склад команди.
Склад жіночої збірної України на чемпіонаті Європи-2019
Зв’язуючі: Олександра Перетятько («Єнісей», РФ), Алла Політанська, Дарина Великоконь («Хімік» Південне)
Ліберо: Вікторія Ніколайчук («Орбіта»), Анастасія Карасьова («Волинь»)
Догравальниці: Надія Кодола («Канн», Франція), Ганна Степанюк, Карина Денисова (обидві – «Олімп» Прага, Чехія)
Діагональниці: Анастасія Крайдуба («Будовляни» Лодзь, Польща), Олеся Рихлюк («Ґалатасарай», Туреччина)
Блокуючі: Ірина Трушкіна («Хемік» Поліце, Польща), Світлана Дорсман, Юлія Герасимова («Карайолларі», Туреччина), Діана Карпець («Прометей» Кам’янське)
Усі ігри чемпіонату Європи-2019 за участю збірної України в прямому ефірі покажуть телеканали UA:Перший та Sport-1.
Розклад матчів збірної України (за київським часом)
23 серпня, п’ятниця. 15:00 Бельгія – Україна
25 серпня, неділя. 22:00 Україна – Італія
26 серпня, понеділок. 21:30 Польща – Україна
28 серпня, середа. 21:00 Україна – Словенія
29 серпня, четвер. 19:00 Португалія – Україна
Як сповіщає офіційний паблік Федерації волейболу України, в разі виходу українок до раунду плей-оф, усі наступні матчі обидва телеканали також обов’язково транслюватимуть.