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    У Зінченка найкращий відсоток перемог серед гравців Манчестер Сіті, які зіграли понад 10 матчів

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    24-річний Зінченко перейшов в стан Городян в 2016 році з Уфи - У Зінченка найкращий відсоток перемог серед гравців Манчестер Сіті, які зіграли понад 10 матчів
    24-річний Зінченко перейшов в стан Городян в 2016 році з Уфи

    Вчора Зінченко вийшов у старті команди Пепа Гвардіоли на матч з Ліверпулем, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 4:1

    Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко має найвищий показник перемог в клубі серед всіх гравців, які зіграли за Городян більше 10 матчів.

    Показник українця у відсотках становить 86,75. Всього Манчестер Сіті перемагав в 72 іграх з 83, коли Зінченко перебував на полі.

    Вчора Олександр вийшов у старті команди Пепа Гвардіоли на матч з Ліверпулем, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 4:1.

    24-річний Зінченко перейшов в стан Городян в 2016 році з Уфи. Він також виступав на правах оренди за нідерландський ПСВ. В поточному сезоні на його рахунку 15 матчів у всіх турнірах (один асист).

    Манчестер Сіті – лідер АПЛ. У наступному турі манкуніанці 13 лютого зіграють з Тоттенхемом.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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