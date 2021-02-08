У Зінченка найкращий відсоток перемог серед гравців Манчестер Сіті, які зіграли понад 10 матчів

24-річний Зінченко перейшов в стан Городян в 2016 році з Уфи

Вчора Зінченко вийшов у старті команди Пепа Гвардіоли на матч з Ліверпулем, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 4:1

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко має найвищий показник перемог в клубі серед всіх гравців, які зіграли за Городян більше 10 матчів.

Показник українця у відсотках становить 86,75. Всього Манчестер Сіті перемагав в 72 іграх з 83, коли Зінченко перебував на полі.

Вчора Олександр вийшов у старті команди Пепа Гвардіоли на матч з Ліверпулем, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 4:1.

24-річний Зінченко перейшов в стан Городян в 2016 році з Уфи. Він також виступав на правах оренди за нідерландський ПСВ. В поточному сезоні на його рахунку 15 матчів у всіх турнірах (один асист).

Манчестер Сіті – лідер АПЛ. У наступному турі манкуніанці 13 лютого зіграють з Тоттенхемом.

Джерело: Sportarena.com