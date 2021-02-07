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    Найкращий бомбардир футбольного клубу з чемпіонату Аргентини покінчив життя самогубством

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    Спортсмен спостерігався у психіатра - Найкращий бомбардир футбольного клубу з чемпіонату Аргентини покінчив життя самогубством
    Спортсмен спостерігався у психіатра

    Футболісту Сантьяго Гарсія було 30 років

    Уругвайського нападника «Годой-Крус» Сантьяго Гарсія знайшли мертвим у власній квартирі. Про це повідомляє Marca.

    30-річний гравець аргентинського клубу наклав на себе руки. Поліція встановила, що він вистріливши собі в голову. Поруч з тілом футболіста було знайдено зброю.

    Гарсія не відповідав на дзвінки, після чого його друг подзвонив у 911. Групі друзів разом зі співробітниками поліції вдалося потрапити у квартиру, де вони знайшли тіло нападника.

    Також наголошується, що останнім часом Гарсія проходив психіатричне лікування. Він представляв «Годой-Крус» з 2016 року. На його рахунку 100 матчів і 46 голів у складі аргентинців. Також гравець відзначився виступами в чемпіонаті Бразилії і притягувався до матчів молодіжної збірної Уругваю.

    Нагадаємо, на 63-му році життя відійшов у вічність відомий закарпатський футболіст Тіберій Тіберійович Корпонай. Про його смерть повідомили в Закарпатській асоціації футболу.

    Перші футбольні кроки Тіберій Тіберійович зробив у с. Ракошино Мукачівського району.

    Також Тіберій Корпонай грав у складі «Говерли» (Ужгород), «Авангарду» (Рівне), «Карпат» (Львів), «Буковини» (Чернівці), «Торпедо» (Луцьк), «Приладист» (Мукачево), «Закарпаття» (Ужгород), «Кремінь» (Кременчуг).

    Тіберій Тіберійович тренував команди «Кремінь» (Кременчуг), «Миколаїв», «Карпати» (Мукачево), ДЮСШ Мукачево.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Луцьк Ужгород Чернівці
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