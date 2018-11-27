У зв’язку з введенням воєнного стану ФФУ вирішила скасувати церемонію нагородження найкращих гравців року



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Вручення футбольних нагород найкращим футболістам та функціонерам за підсумками 2018 року відбудеться на початку весняної частини сезону Фото: ФФУ

Вручення було заплановано на 4 грудня

У зв’язку з введенням воєнного стану в 10-ти областях України керівництво Федерації футболу України та Асоціація футболістів-професіоналів України вирішили скасувати проведення урочистостей у межах щорічної церемонії нагородження «Футбольні зірки України-2018», яке було заплановано на 4 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Вручення футбольних нагород найкращим футболістам та функціонерам за підсумками 2018 року відбудеться на початку весняної частини сезону.

Федерація футболу України та Асоціація футболістів-професіоналів від імені усієї футбольної спільноти нашої держави висловлюють щиру підтримку полоненим українським морякам та сподіваються на їхнє якнайшвидше звільнення.

Раніше повідомлялося, що ФФУ не отримувала від УЄФА вказівок щодо перенесення міжнародних матчів з України.