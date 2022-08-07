УАФ безплатно отримає від УЄФА телеправа на вересневі матчі збірної в Лізі націй

У вересні українська команда зіграє три матчі в Лізі націй

УЄФА безплатно передала УАФ права на телетрансляцію вересневих матчів національної збірної України в Лізі націй, повідомляє KDK.

Скоріш за все, їх отримає один із національних каналів. Найімовірніше, це буде Національна суспільна телерадіокомпанія України («Суспільне»).

Також можливим є передача прав марафону Єдиних новин, але наразі конкретики щодо цього питання немає.

У вересні українська команда зіграє три матчі – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Штурм» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.