Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Форвард лідера Серії A змінив громадянство до Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Анж-Йоан Бонні виступатиме за африканську збірну
фото: Reuters

Колишній футболіст молодіжної збірної Франції претендуватиме на поїздку на Мундіаль

Нападник міланського «Інтера» Анж-Йоан Бонні прийняв громадянство Кот-д'Івуару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Уродженець передмістя Парижа вирішив захищати кольори батьківщини предків. За плечима форварда досвід виступів у збірних Франції різних вікових категорій. Зокрема, два поєдинки він зіграв за молодіжну збірну «триколірних».

Бонні встиг змінити спортивне громадянство до цьогорічного Мундіалю. Збірна Кот-д'Івуару на груповому етапі турніру зустрінеться з національними командами Німеччини, Кюрасао та Еквадору. Перший матч – 14 червня проти еквадорців.

У нинішньому сезоні Бонні провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав по сім голів і результативних передач. Минулого літа він перебрався на «Джузеппе Меацца» з італійської «Парми» за 23 млн євро.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 ФК Інтер (Мілан) Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Мексиканські студенти проявили любов до футболу
Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу
16 березня, 19:48
Неймар зберіг шанси поїхати на Мундіаль
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
17 березня, 10:27
Збірна США отримала цікаве рішення в екіпіруванні
Співгосподарка Чемпіонату світу 2026 презентувала яскраву форму на турнір
17 березня, 13:28
Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
17 березня, 18:56
Марокканська збірна виграла титул «у кабінетах»
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Новини

Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів
«Ліон» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
«Ліон» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера

Новини

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua