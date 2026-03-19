Форвард лідера Серії A змінив громадянство до Чемпіонату світу 2026

Колишній футболіст молодіжної збірної Франції претендуватиме на поїздку на Мундіаль

Нападник міланського «Інтера» Анж-Йоан Бонні прийняв громадянство Кот-д'Івуару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Уродженець передмістя Парижа вирішив захищати кольори батьківщини предків. За плечима форварда досвід виступів у збірних Франції різних вікових категорій. Зокрема, два поєдинки він зіграв за молодіжну збірну «триколірних».

Бонні встиг змінити спортивне громадянство до цьогорічного Мундіалю. Збірна Кот-д'Івуару на груповому етапі турніру зустрінеться з національними командами Німеччини, Кюрасао та Еквадору. Перший матч – 14 червня проти еквадорців.

У нинішньому сезоні Бонні провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав по сім голів і результативних передач. Минулого літа він перебрався на «Джузеппе Меацца» з італійської «Парми» за 23 млн євро.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.