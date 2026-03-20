Роналду не отримав виклик до збірної Португалії: відома причина

Антон Федорців
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес не викликав форварда аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду до національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Португальської футбольної федерації.

Мартінес запросив до збірної 27 футболістів. Зокрема, виклик до національної команди отримав одноклубник Роналду Жуан Фелікс. Також знайшлися місця в заявці для інших нападників (Леау, Гедеша, Рамуша).

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Мартінес вирішив поберегти п'ятиразового володаря «Золотого м'яча». «Аль-Наср» і федерація обговорили стан здоров'я форварда. Зрештою, обидві сторони погодилися надати Роналду час на повне відновлення.

Зірковий ветеран зазнав травми задньої поверхні стегна наприкінці лютого. Він пропустив два тури чемпіонату Саудівської Аравії. Утім, і без лідера команди «Аль-Наср» оформив дві перемоги та залишився на першій сходинці в Про-Лізі.

У нинішньому сезоні Роналду зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах. Досвідчений нападник записав до свого активу 22 м'ячі. Також він віддав чотири результативні передачі.

На збірну Португалії чекають два спаринги в прийдешню міжнародну паузу. Піренейці зіграють проти господарок Чемпіонату світу 2026 року. Спершу вони протистоятимуть збірній Мексики (29 березня), а потім зустрінуться зі збірною США (1 квітня).

До слова, раніше «Інтер Маямі» з ювілеєм Ліонелем Мессі вилетів із Кубка чемпіонів через ретроправило. Регламент турніру для поєдинків плейоф досі послуговується правилом виїзного гола. Оскільки в гостях забив лише «Нешвілл», то й у чвертьфінал попрямували теннессійці.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

