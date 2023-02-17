У нацистській формі на Олімпіаду. Чеський журнал показав справжнє обличчя Путіна

У свіжому номері тижневика Reflex російського диктатора зображено на тлі підпису «Хочу поїхати на Олімпіаду»

Чеський громадсько-політичний журнал Reflex помістив на обкладинку свого останнього випуску російського диктатора Володимира Путіна, одягненого в нацистську форму, що позує на тлі Ейфелевої вежі. Новий номер представлено на сайті Ikiosek.cz.

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Зображення російського президента доповнено написом: «Хочу поїхати на Олімпіаду». Імовірно, у випуску порушується тема дискусій про недопуск російських спортсменів до Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі.

ЗМІ повідомляють, що фото на фоні Ейфелевої вежі робив і диктатор Адольф Гітлер. Знімок було зроблений 1940 року в Парижі після укладання перемир'я в Комп'єнському лісі.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.