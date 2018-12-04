Участь Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням



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Зінченко матч з «Борнмутом» дограти не зміг

У попередньому матчі гравцю збірної України зламали ніс

Участь півзахисника збірної України Олександра Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням.

Головний тренер «містян» Пеп Гвардіола поки не знає, чи зможе зіграти Зінченко в матчі проти «Вотфорда».

«Чи зіграють Агуеро і Зінченко проти «Вотфорда»? Я не знаю. Потрібно дочекатися завтрашнього дня, тоді я зможу дати відповідь на це питання. Де Брюйне не зіграє, а Агуеро і Зінченко поки під питанням», - повідомив тренер.

Нагадаємо, що Зінченко не зміг закінчити матч з «Борнмутом» (3:1) через травму носа.

Сьогодні, 4 грудня, «Манчестер Сіті» на виїзді зіграє проти «Вотфорда» в 15-му турі АПЛ.

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах за «Манчестер Сіті».

Джерело: Sportarena.com