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    Участь Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням

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    <span>Зінченко матч з&nbsp;&laquo;Борнмутом&raquo; дограти не зміг</span> - Участь Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням
    Зінченко матч з «Борнмутом» дограти не зміг

    У попередньому матчі гравцю збірної України зламали ніс

    Участь півзахисника збірної України Олександра Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням.

    Головний тренер «містян» Пеп Гвардіола поки не знає, чи зможе зіграти Зінченко в матчі проти «Вотфорда».

    «Чи зіграють Агуеро і Зінченко проти «Вотфорда»? Я не знаю. Потрібно дочекатися завтрашнього дня, тоді я зможу дати відповідь на це питання. Де Брюйне не зіграє, а Агуеро і Зінченко поки під питанням», - повідомив тренер.

    Нагадаємо, що Зінченко не зміг закінчити матч з «Борнмутом» (3:1) через травму носа.

    Сьогодні, 4 грудня, «Манчестер Сіті» на виїзді зіграє проти «Вотфорда» в 15-му турі АПЛ.

    Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

    У нинішньому сезоні Зінченко зіграв два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах за «Манчестер Сіті».

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    Джерело: Sportarena.com

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