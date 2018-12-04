УЄФА готовий відсторонити клуб Зінченка від участі в Лізі чемпіонів з наступного сезону



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«Містян» звинувачують в тому, що вони перебільшили суми спонсорських контрактів

Англія може втратити свого провідного представника в єврокубках

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може виключити англійський «Манчестер Сіті» з розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Така можливість розглядається УЄФА у зв'язку з інформацією, поширеною раніше Football Leaks.

«Містян» звинувачують в тому, що вони перебільшили суми спонсорських контрактів, щоб мати можливість витрачати більше грошей на придбання нових гравців, інформує The Guardian.

За даними джерела, власник «Манчестер Сіті» брав безпосередньо на себе частину витрат клубу.

Також виявлені порушення в офіційній звітності клубу.

Раніше повідомлялося, що участь півзахисника збірної України Олександра Зінченка в наступному матчі «Манчестер Сіті» поки під питанням.

Сьогодні, 4 грудня, «Манчестер Сіті» на виїзді зіграє проти «Вотфорда» в 15-му турі АПЛ.

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.