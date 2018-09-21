  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА назвав ім'я найкращого гравця тижня Ліги Європи

    • Розсилка
    Кай Хаверц - УЄФА назвав ім'я найкращого гравця тижня Ліги Європи
    Кай Хаверц

    У голосуванні він випередив нападника «Арсеналу» П'єр-Емеріка Обамейянга

    Хавбек «Баєра» Кай Хаверц визнаний найкращим гравцем першого туру Ліги Європи.

    19-річний півзахисник оформив дубль у двобої з болгарським «Лудогорця» (3:2).

    У голосуванні Хаверц випередив нападника «Арсеналу» П'єр-Емеріка Обамейянга, півзахисника «Севільї» Евера Банегу і хавбека загребського «Динамо» Ізета Хайровича.

    Зазначимо, що у списку претендентів не було жодного представника київського «Динамо» та полтавської «Ворскли».

    Як відомо, кияни в першому турі зіграли внічию 2:2 з «Астаною», а полтавський клуб зазнав у Лондоні поразки з рахунком 2:2 від «Арсеналу».

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ