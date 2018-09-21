УЄФА назвав ім'я найкращого гравця тижня Ліги Європи
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Кай Хаверц
У голосуванні він випередив нападника «Арсеналу» П'єр-Емеріка Обамейянга
Хавбек «Баєра» Кай Хаверц визнаний найкращим гравцем першого туру Ліги Європи.
19-річний півзахисник оформив дубль у двобої з болгарським «Лудогорця» (3:2).
У голосуванні Хаверц випередив нападника «Арсеналу» П'єр-Емеріка Обамейянга, півзахисника «Севільї» Евера Банегу і хавбека загребського «Динамо» Ізета Хайровича.
Зазначимо, що у списку претендентів не було жодного представника київського «Динамо» та полтавської «Ворскли».
Як відомо, кияни в першому турі зіграли внічию 2:2 з «Астаною», а полтавський клуб зазнав у Лондоні поразки з рахунком 2:2 від «Арсеналу».
Джерело: ua-football.com