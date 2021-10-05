На ремонт НСК «Олімпійський» виділили майже 50 млн гривень

На головній спортивній арені країни замінять бігові доріжки і придбають обладнання для стрибків з жердиною

Національний спортивний комплекс «Олімпійський» вперше відремонтують з 2011 року. Арену, нагадаємо, відкрили перед Євро-2012 матчем зі збірною Німеччини (3:3).

На реконструкцію виділили 49,67 мільйона гривень. За інформацією сайту Prozorro, за ці кошти заплановано встановити нові бігові доріжки, інженерні, теплокомунікаційні мережі, прочистити каналізацію і закупити спортивне обладнання. Витрати підрядника складуть 20,96 млн гривень, матеріальні ресурси обійдуться у 13,73 млн гривень, зарплата – 3,89 млн гривень. Прибуток підрядника має скласти 291 тисячу грн, повідомляє ua.news.

За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 млн грн. За 288 тисяч гривень придбають стійки для стрибків з жердиною (регулювання висоти від 1,5 до 6,35 метра). Також 784 тисяч гривень заплатять за «місце приземлення для стрибка з жердиною» – набір спеціальних матів.

Тим часом збірна України розпочала підготовку до матчів відбірного циклу чемпіонату світу.