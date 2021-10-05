Вболівальники «Карпат» підсмажили сосиски прямо під час матчу (відео)

Львівська команда претендує на підвищення в класі

Фанати львівських «Карпат» відзначилися під час матчу чемпіонату другої ліги України з київським «Лівим берегом». Поки футболісти з’ясовували стосунки на полі, вболівальники влаштували пікнік прямо на одному з секторів стадіону «Україна». Вони смажили сосиски та пили пиво.

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021

Гра завершилася перемогою «Карпат» – 2:0.

Після 10 туру львівська команда набрала 24 очка та посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує «Лівий берег» (27).