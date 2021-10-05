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    Вболівальники «Карпат» підсмажили сосиски прямо під час матчу (відео)

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    Вболівальники львівського клубу влаштували на трибуні пікнік - Вболівальники «Карпат» підсмажили сосиски прямо під час матчу (відео)
    Вболівальники львівського клубу влаштували на трибуні пікнік
    Фото: ФК Карпати

    Львівська команда претендує на підвищення в класі

    Фанати львівських «Карпат» відзначилися під час матчу чемпіонату другої ліги України з київським «Лівим берегом». Поки футболісти з’ясовували стосунки на полі, вболівальники влаштували пікнік прямо на одному з секторів стадіону «Україна». Вони смажили сосиски та пили пиво.

    Гра завершилася перемогою «Карпат» – 2:0.

    Після 10 туру львівська команда набрала 24 очка та посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує «Лівий берег» (27).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати
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    Вболівальники «Карпат» підсмажили сосиски прямо під час матчу (відео)