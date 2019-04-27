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    УЄФА знову вгледів у діях київських ультрас букет порушень і серйозно оштрафував «Динамо»

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    Іноді складається враження, що що б не робили динамівські ультрас, УЄФА каратиме їх за замовчуванням - УЄФА знову вгледів у діях київських ультрас букет порушень і серйозно оштрафував «Динамо»
    Іноді складається враження, що що б не робили динамівські ультрас, УЄФА каратиме їх за замовчуванням
    Фото з соцмереж

    Представники нашого клубу стверджують, що факти расизму – бездоказові

    Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА прийняв рішення оштрафувати «Динамо» на 60 тисяч євро.

    Киян зобов'яжуть заплатити за заворушення, які сталися під час київського матчу з «Челсі» (0:5). У список порушень, оприлюднений УЄФА, потрапили використання піротехніки, блокування проходів, потрапляння вболівальників на поле, використання лазерних указок і кинуті в бік поля сторонні предмети.

    За підсумками матчу лондонський клуб також повідомив про расизм з боку українських уболівальників. Київський клуб заявив, що не знайшов доказів цих звинувачень. Можливо, «расизмом» вважаються банери до Дня добровольця?

    Нагадаємо, що власником «Челсі» є російський олігарх Роман Абрамович.

    Раніше, на початку квітня «Динамо» також покарали за дії вболівальників в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з «Олімпіакосом». УЄФА покарав клуб частковим закриттям трибун.

     Читайте також: Ультрас: благоднійну акцію перед матчем «Динамо» - «Челсі» намагалися зірвати

    Джерело: УЄФА

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