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Бокс можуть виключити із програми Олімпіади-2024 через контракт із «Газпромом»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бокс можуть виключити із програми Олімпіади-2024 через контракт із «Газпромом»
IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління
фото з відкритих джерел

У середині грудня стало відомо, що IBA має намір продовжити спонсорську угоду з «Газпромом»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередив, що бокс виключать з програми Олімпіади-2024. Про це повідомляє Sky Sports.

МОК уже вилучив бокс з попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, а тепер попереджає, що також може видалити його з паризьких Ігор 2024 року. Це може статися, якщо Міжнародна боксерська асоціація (IBA) продовжить контракт із російським «Газпромом».

«Нещодавній конгрес IBA ще раз показав, що організація не має справжнього інтересу до боксу та боксерів, а зацікавлена ​​лише у своїй власній силі.

IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, про що МОК попереджав ще у 2019 році. У них не має бажання розібратися в реальних питаннях.

Продовження спонсорського контракту з «Газпромом» як єдиним головним спонсором IBA посилює занепокоєння, які МОК висловлює знову і знову з 2019 року.

Це підтверджує, що IBA продовжуватиме залежати від компанії, яка значною мірою контролюється урядом Росії. Занепокоєння також включає нещодавнє виконання рішення CAS, яке не призвело до нових президентських виборів, а лише до голосування не проводити вибори.

МОК повинен буде взяти все це до уваги, коли прийматиме подальші рішення, які, можливо, – після цих останніх подій – будуть включати скасування боксерського турніру на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року», – повідомив МОК.

У середині грудня стало відомо, що IBA має намір продовжити спонсорську угоду з «Газпромом».

Контракт з «Газпромом» був одним із перших розпоряджень росіянина Умара Кремльова, коли він став президентом організації в грудні 2020 року.

Нагадаємо, раніше з'явився перший кандидат на роль господаря Олімпіади-2036.

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Теги: Олімпіада бокс Газпром

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