52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії олімпійського перемирʼя

Запропонований період охоплює Олімпіаду з 6 по 22 лютого та Паралімпійські ігри з 6 по 15 березня

Організація Обʼєднаних Націй спільно з організаторами зимових Олімпійських ігор закликала всі держави та сторони збройних конфліктів оголосити глобальну паузу у війнах на період проведення ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Відповідну ініціативу підтримала Генеральна асамблея ООН, передає «Главком».

Йдеться про так зване олімпійське перемирʼя, яке має тривати 52 дні – з тижнем до початку зимових Олімпійських ігор, протягом самих змагань та ще тиждень після завершення Паралімпіади. Таким чином, запропонований період охоплює Олімпіаду з 6 по 22 лютого та Паралімпійські ігри з 6 по 15 березня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що Олімпійські ігри мають стати символом миру та міжнародної співпраці:

«Я вважаю, що Олімпіада – це унікальний момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та співпрацю між державами», – заявив він журналістам.

Директор Міжнародного центру олімпійського перемирʼя в Афінах Константінос Філіс підкреслив моральне значення цієї ініціативи, навіть якщо вона не завжди виконується на практиці:

«З етичних міркувань ми хочемо послати чітке послання: священне олімпійське перемирʼя має поважатися. Навіть якщо його не вдається повністю дотриматися, це нагадування всьому світу, що ми повинні шукати хоча б мінімальний простір для миру».

Ідея олімпійського перемирʼя бере початок ще зі Стародавньої Греції, де ворогуючі міста-держави припиняли війни, аби спортсмени та глядачі могли безпечно дістатися до Олімпії. У сучасному вигляді цю традицію відродили в 1990-х роках на тлі воєн у колишній Югославії.

Один із найвідоміших прикладів – зимові Ігри 1994 року в Норвегії, коли перемирʼя дозволило тимчасово зупинити облогу Сараєва і доставити гуманітарну допомогу мирному населенню. А під час Олімпіади 2000 року в Сіднеї Північна та Південна Корея спільно пройшли маршем на церемонії відкриття.

Водночас в ООН визнають, що резолюції про перемирʼя часто порушуються. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії олімпійського перемирʼя.

Раніше повідомлялось, що речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які проходитимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.