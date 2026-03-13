Результати стартових матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

«Шахтар» є одним з небагатьох клубів Ліги конференцій, які заробили перевагу в понад один м'яч перед матчем-відповіддю

Головним результатом дня стала перемога «Шахтаря» у виїзному матчі

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу третього за силою клубного турніру Європи – Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч туру

Пальма першості щодо поєдинків 12 березня у Лізі конференцій відходить єдиному представнику України в єврокубках «Шахтарю». Як зазначалося в огляді матчу, «Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.

«Шахтар» активніше розпочав матч і відкрив рахунок на 36-й хвилині, коли після передачі Кауана Еліаса забив Марлон Гомес, який вийшов на поле через травму Дмитра Криськіва. На старті другого тайму Невертон подвоїв перевагу донеччан, але на 70-й хвилині Мікаель Ісхак скоротив відставання «Леха». Крапку в матчі на 85-й хвилині поставив Ісаке Сілва, який ефектним ударом ножицями встановив підсумковий рахунок 3:1, тож «Шахтар» здобув перемогу з перевагою у два м’ячі перед матчем у Кракові.

«Самсунспор» – «Райо Вальєкано»

У Лізі конференцій був свій «двійник» матчу «Ноттінгем» – «Мідтьюлланн»: таким виявилося протистояння «Самсунспора» та «Райо Вальєкано».

На старті гри активніше виглядав саме «Самсунспор». На восьмій хвилині Маріус після подачі зі стандарту пробивав головою з вигідної позиції, але воротар Аугусто Баталья впорався з ударом. Проте першими рахунок відкрили гості: на 15-й хвилині Ісі Паласон завдав удару з меж штрафного, а м’яч після рикошету від Алемао залетів у ворота. Господарі не забарилися з відповіддю: на 21-й хвилині після передачі Карло Хольсе Маріус першим опинився на добиванні й відправив м’яч у сітку. Надалі «Самсунспор» продовжив більше контролювати м’яч і намагався тиснути на суперника, однак наприкінці першого тайму вперед знову вийшли гості. На 40-й хвилині Паласон віддав передачу у штрафний майданчик, де Альваро Гарсія точним ударом закрутив м’яч у кут воріт.

У другому таймі турецька команда знову створила кілька небезпечних нагод. Зокрема, головою пробивав Хольсе, а з відскоку небезпечно бив Антуан Макумбу, але Баталья щоразу рятував «Райо». Також шанс відзначитися мав Унай Лопес, однак його удар після індивідуального проходу парирував голкіпер Окан Коджук. Попри перевагу господарів за моментами, третій результативний удар знову завдали гості. На 78-й хвилині після комбінації за участю Оскара Валентіна м’яч отримав Алемао, який з лінії штрафного майданчика точно пробив у нижній кут.

До фінального свистка «Самсунспор» ще намагався відігратися, але рахунок більше не змінився – на табло було зафіксовано 1:3. Попри 62% володіння м’ячем і більшу кількість створених моментів, турецький клуб не зумів потішити своїх вболівальників вдома, а іспанська команда суттєво наблизилася до наступного раунду.

Інші матчі туру

Серед інших поєдинків варто звернути увагу на матч «АЗ Алкмара» проти «Спарти Праги». Нідерландський колектив завдяки дублю Троя Перротта, який проводить блискучий сезон і в клубі, і в національній збірні Ірландії, зуміли переграти чеську команду та отримати мінімальну перевагу перед наступною зустріччю. Саме на переможця цієї пари може вийти «Шахтар» у разі перемоги над Лехом за сумою двох матчів.

Заключні матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій пройдуть 19 березня.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Перші матчі

«АЗ Алкмар» – «Спарта Прага» 2:1 (1:0)

Голи: Перротт (29, 87) – Войта (50)

«Лех» – «Шахтар» 1:3 (0:1)

Голи: Ісхак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Ісаке Сілва (85)

«Рієка» – «Страсбург» 1:2 (0:1)

Голи: Майсторович (76) – Панічеллі (2), Годо (72)

«Самсунспор» – «Райо Вальєкано» 1:3 (0:2)

Голи: Маріус (21) – Алемао (15, 78), Гарсія (40)

«Кристал Пелес» – «АЕК» Ларнака 0:0 (0:0)

«Сигма» – «Майнц» 0:0 (0:0)

«Фіорентина» – «Ракув» 2:1 (0:0)

Голи: Ндур (62), Гудмундссон (90+3) – Брунес (60)

«Цельє» – «АЕК» 0:4 (0:3)

Голи: Варга (3), Койта (33), Гачінович (36), Мукуді (49)

Нагадаємо, що Туран прагне перенести матч «Шахтаря» в Лізі конференцій. Керманич «гірників» не в захваті від ідеї зіграти обидва поєдинки 1/8 фіналу в Польщі.