На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від помічника Путіна

26 квітня 2022 року у Кремлі віцепрем'єр РФ Чернишенко та помічник президента РФ Левітін вручили нагороди паралімпійцям

Російські паралімпійці брали участь у пропагандистському заході у Кремлі

Четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна. Про це повідомляє «Главком».

26 квітня 2022 року у Кремлі віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко та помічник президента РФ Ігор Левітін вручили державні нагороди російським паралімпійцям.

Зокрема, нагороди отримали Варвара Ворончіхіна, Олексій Бугайов та Іван Голубков, які потрапили до переліку учасників Паралімпіади.

«Хотіла б подякувати уряду та особисто президенту за те, що не кинули нас у скрутну хвилину, не дали впасти духом після усунення від Паралімпійських ігор», – заявила під час заходу Ворончіхіна.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду-2026 в Італії.

«У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри.

Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади. Ми дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади.

Продовжуємо боротьбу!», – написав в Х Бідний.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.