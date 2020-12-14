Україна фінішувала поза десяткою біатлонної естафети Кубка світу

Себастьян Самуельссон на заключному етапі завершив зусилля партнерів за шведською збірною

Переможцями командної гонки стали шведи

Збірна Швеції стала переможницею чоловічої естафетної гонки, якою завершувався третій етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.

Закривши всі мішені з допомогою восьми додаткових набоїв, шведи випередили на фініші на 5,7 секунди норвежців. Переможцями гонки стали Пеппе Фемлінґ, Єспер Нелін, Мартін Понсілуома та Себастьян Самуельссон.

Головних фаворитів естафети норвежців підвела заключна стрільба їх лідера Йоганнеса Бьо. Він на стрільбі стоячи поїхав на коло штрафу. Недосконало стріляли й решта норвежців, котрі загалом використали 11 додаткових набоїв. Тож Стурла Голм Лаґрейд, Йоганнес Дале, Тар’єй і Йоганнес Бьо на цей раз змушені задовольнитися сріблом.

Бронзу виграли німці. Ерік Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль та Філіпп Горн закрили усі мішені, скориставшись сімома зайвими набоями й відстали від переможців на фініші на 44,1 секунди.

Збірна України провела чергову слабку гонку. Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко, використавши при стрільбі лише шість додаткових набоїв і уникнувши штрафних кіл, посіли 13-те місце серед 25-ти команд. Відставання від переможців склало дві хвилини, 44,3 секунди.

Четвертий етап Кубка світу стартує в тому ж Гохфільцені 17 грудня.