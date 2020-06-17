Золота земля. Суперечка за біатлонну базу в Тернополі триває п'ять років



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Ігор Починок відпрацював на базі в підгородньому майже півстоліття Фото - Тернополяни

Відомий спеціаліст Ігор Починок – про конфліктну ситуацію в Тернополі

Біатлонна база у Підгородньому під Тернополем, яка роками виховувала чемпіонів, зокрема переможницю Олімпіади-2014 Олену Підгрушну, чемпіона світу-2019 Дмитра Підручного, зараз є об’єктом запеклих суперечок. Причина банальна – землі в передмісті обласного центру є ласим шматком для забудовників.

Нещодавно «Главком» уже розповідав, що суперечка між зацікавленими сторонами завершилася погрозами і приїздом поліції. Тепер свою думку стосовно цього конфлікту висловив тренер Ігор Починок, який працював на базі майже півсторіччя і був причетний до виховання десятків сильних біатлоністів, починаючи від Тараса Дольного, продовжуючи Оленою Зубриловою, Оленою Підгрушною і Дмитром Підручним.

«Ніколи не міг би подумати, що виникне конфлікт щодо цієї бази, - сказав в інтерв’ю програмі «Тернопільське життя» заслужений тренер України, майстер спорту з лижних гонок і біатлону Ігор Починок. - Ті завдання, які ставила держава, практично завжди виконувалися – і залучення дітей, і результати міжнародного рівня. Земля біатлонної бази у Підгородньому була роздана всупереч усім планам та обіцянкам. Планувалося збудувати на цій території спеціалізовану школу з спортивним ухилом. Однак проект згодом безслідно зник. Перші сигнали про те, що землі бази намагаються заграбастати, подав відомий плавець Олександр Волинець. Він зателефонував до мене й сказав: «Знаєш, що там якісь палі забивають?» Я одразу повідомив про це президенту федерації, Олені Підгрушній, кореспондентам. Пам’ятаю, що тоді у Підгороднє приїхав розлючений нардеп Олексій Кайда (колишній голова Тернопільської ОДА і екс-чоловік Підгрушної – прим.) і просто виривав з землі ті палі. За допомогою я звернувся до багатьох людей. Повірив тоді Олегові Барні та Вікторові Мацикуру, але їхні обіцянки розійшлися з практичними справами».

Ігор Починок також прокоментував скандал, який нещодавно трапився у Підгородньому за участі керівника бази Віктора Щура, його сина, колишнього біатлоніста і учасника російсько-української війни Олександра Починка та Дмитра Підручного, котрий сказав, що Починок-молодший погрожував йому зброєю.

«Віктор Щур зараз вдався до таких заходів, що конфлікти виникли не тільки між тренерами, але й навіть діти почали ворогувати, - каже Ігор Мирославович. – Це для мене найнеприємніше. Замість нормальної підготовки, вбивають моральні риси молодих спортсменів. Незрозуміло для чого було у ці «розбірки» вплутувати Дмитра Підручного. Думаю, всі конфлікти пов’язані саме з землею, яка є майже «золотою» на цьому місці. Уже чотири роки ми не маємо, окрім старшої вікової групи, призера міжнародних змагань. Це дико. Раніше біатлоністи привозили по 16 нагород, а зараз все, що будувалося роками, руйнують на очах. Корені запущені дуже глибоко, їх важко розхитати. Якщо ситуація не зміниться, спортовці невдовзі не зможуть тренуватися на біатлонній базі. Хочеться вірити, що за підтримки тих людей, які відстоюють біатлон «за кадром», нам все таки вдасться відновити славні спортивні традиції».