Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

«Даллас Старз» і «Міннесота Уайлд» зустрінуться між собою, гарантувавши собі друге і третє місце в Центральному дивізіоні Західної конференції.

«Старз» та «Уайлд» наступну зустріч у регулярному чемпіонаті НХЛ проведуть між собою.

Востаннє ці суперники зустрічалися у плейоф 2023 року – також у першому раунді.

Тоді сильнішими виявилися «Старз», які перемогли в серії 4-2.

Плейоф у НХЛ стартує 18 квітня 2026 року.

Нагадаємо, НБА схвалила продаж контрольного пакету акцій клубу «Портленд Трейл Блейзерс» групі інвесторів під керівництвом Тома Дандона.

Угода оцінюється в $4,25 млрд. 80,1% акцій буде придбано 31 березня 2026 року за $4 млрд. Частка, що залишилася, повинна бути продана не пізніше 1 вересня 2028 року.

Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз». До групи інвесторів «Портленда» також увійде Стенлі Міддлман – співвласник бейсбольного клубу «Філадельфія Філліс».

Теги: Кубок Стенлі хокей НХЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua