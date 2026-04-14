Київський «Сокіл» планує заявитися в чемпіонат Румунії

Чемпіон України з хокею шукає нових спонсорів

Київський «Сокіл» розглядає можливість виступати наступного сезону в хокейному чемпіонаті Польщі або Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Керівництво столичного клубу вважає українську першість неконкурентною, але для участі у чемпіонаті однієї з сусідніх країн «Соколу» потрібно збільшувати бюджет.

За словами директора клубу В'ячеслава Лецкана, для участі в чемпіонаті Румунії потрібно мати бюджет не менш 600-700 тисяч євро на сезон, а у чемпіонаті Польщі – не менше мільйона євро. Також чинному чемпіону України потрібно посилювати склад 5-6 легіонерами.

На думку керівництва «Сокола», участь у більш якісному закордонному чемпіонаті дозволить прогресувати гравцям команди, які виступають або є кандидатами в збірну України. Втім, аби ці плани здійснилися, клубу необхідно знайти додаткових спонсорів.

Відомо, що «Сокіл» не розглядає можливість заявки в Балтійську лігу, де в цьому сезоні виступав інший український клуб – «Київ Кепіталз».

Нагадаємо, влітку 2025 року була інформація, що «Сокіл» виступатиме в чемпіонаті Румунії. Столичний клуб планував поєднувати участь у першості Румунії з виступами в чемпіонаті України.

У квітні 2026 року «Сокіл» став чемпіоном України у 16-й раз в історії. Київський клуб виграв фінальну серію у «Кременчука» з рахунком 4-1.