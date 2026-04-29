Тренер збірної України з хокею розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу

Тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чоловіча збірна України з хокею завершує підготовку до головного старту 2026 року – Чемпіонату світу.

У суботу, 2 травня 2026 року, українська команда розпочне виступи у дивізіоні ІА матчем проти господарів майданчику Польщі.

Україна другий рік поспіль проводитиме у дивізіоні ІА. Торік українці зупинилися за крок від підвищення у класі: до останнього туру йшли у топ-2 таблиці, що давало шанс вийти в елітний дивізіон, проте через поразку Японії не скористалися ним.

Про підготовку до чемпіонату світу

У Битомі нам створили гарні умови, але оскільки торік не вийшло досягти бажаного результату (звісно, ми грали добре, але завжди хочеться краще), то підготовку змінили. Шукаємо оптимальний варіант і, напевно, вже на цьому чемпіонаті світу буде зрозуміло, чи знайшли правильну підготовку або ж ні, бо її трішки змінили. Основна проблема, з якою зіштовхнулися – багато хлопців рано закінчили свої чемпіонати, багато не грали до кінця у плейоф. Тому, на жаль, у перший [підготовчий] цикл довелося приводити всіх до ладу. А вже під час другого циклу хлопці були схожі на себе і ввімкнулися у роботу», – зазначив Шафаренко.

Про суперників збірної України на турнірі

«Так, [дивилися їхні товариські матчі]. У поляків та й в інших збірних, що грають проти нас, були якісні спаринги. Чітко розуміємо, що перший матч проти Польщі буде найважчим на чемпіонаті світу. Від нього треба буде відштовхуватися: або ти перемагаєш і борешся за медалі, або програєш і борешся за виживання. Хто основні суперники? Казахстанці – топова команда, топові і французи. Це хокейні країни, де дуже багато хокеїстів, ковзанок, багато дітей займаються хокеєм», – розповів Шафаренко.

Про завдання на чемпіонат світу

«Задача – здобуття медалей. І, звісно, будемо боротися за найвищі місця», – наголосив Шафаренко.

Нагадаємо, визначилося підсумкове місце юнацької збірної України з хокею на Чемпіонаті світу.