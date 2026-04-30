Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу

Збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу

Перший матч України проведе 2 травня проти господарів турніру – збірної Польщі

Національна збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу, який стартує 2 травня у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України.

Хто залишив розташування збірної

Сьогодні національна збірна України проводить завершальний день навчально-тренувального збору в польському Битомі. Вже 1 травня команда перебереться до Сосновця, де 2 травня стартує Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А.

За підсумками збору в Польщі тренерський штаб збірної України з хокею відрахував із заявки сімох гравців: воротаря Сергія Писаренка, захисника Володимира Волкова, Гліба Петрова та Івана Кородюка, а також форвардів Михайла Сімчука, Богдана Панасенка та Іллю Шибінського.

Таким чином у розпорядженні команди Дмитра Христича залишаються 24 хокеїсти. До старту Чемпіонату світу відрахують ще одного хокеїста.

Попередня заявка збірної України з хокею на Чемпіонат світу 2026 року

: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада) Захисники : Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія) Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія)

Суперниками збірної України будуть Польща, Литва, Франція, Казахстан та Японія. Стартовий матч українські хокеїсти зіграють проти команди Польщі 2 травня. Початок – о 20:30.

