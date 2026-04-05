Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна на мінорній ноті завершила виступи у п'ятому за силою дивізіоні світової першості
фото: ФХУ

Українки не змогли оговтатися після поразки Гонконгу

Жіноча збірна України з хокею програла Литві у дивізіоні IIB Чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід матчу 

Матч почався з атак збірної Литви, і загалом суперниці виглядали небезпечніше. Це дало результат: на 5-й хвилині зустрічі литовки відкрили рахунок. До середини періоду українки провели кілька атак, але вони не були надто небезпечними для воротарки суперниць. За три хвилини до завершення періоду суперниці порушили правила, і Україна отримала шанс зіграти в більшості. Шайба фактично перетнула лінію воріт Литви, однак відкрити рахунок до завершення першого періоду не вдалося.

На другій хвилині другого періоду збірна України створила небезпечний момент біля воріт Литви, але в захисті зіграли не лише воротарка, а й гравчині. Валерія Манчак-Дженсен змогла пройти оборону литовок і зрівняла рахунок. На шостій хвилині періоду українки вийшли вперед, реалізувавши більшість – відзначилася Радміла Ведмеденко.

Після цього наша команда продовжила атакувати. У середині періоду обидві збірні почергово проводили атаки, однак воротарки надійно діяли у воротах. За понад три з половиною хвилини до завершення періоду Україна знову отримала більшість, але цього разу захист Литви вистояв.

У третьому періоді на початку українки зіграли в меншості та змогли стримати атаки суперниць. Гра проходила на зустрічних курсах аж до більшості Литви на 10-й хвилині періоду. Уже за 43 секунди литовки реалізували чисельну перевагу та зрівняли рахунок. Матч перейшов в овертайм, у якому жодна з команд не змогла закинути. Долю поєдинку вирішила серія булітів: українки свої спроби не реалізували, натомість у складі Литви відзначилися Клара Мюллер та Емілія Туцюте.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. П'ятий тур

Україна – Литва 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Стірнайте (Мюллер), 05:22; 1:1 – Манчак-Дженсен (Цимиренко, більш.), 23:09; 2:1 – Ведмеденко (Телегіна, Манчак-Дженсен, більш.), 26:16; 2:2 – Мюллер (Туцюте, Стірнайте, більш.); 2:3 – Мюллер, переможний буліт.

Наступні ігри України

За підсумками Чемпіонату світу збірна України посіла третє місце в Дивізіоні 2В. Перемогу ж здобув Гонконг, який завдяки своєму результату у наступному сезоні зіграє в дивізіоні IIA. Натомість збірна Бельгії, набравши нуль очок, вилетить в дивізіон IIIA. 

Наступні матчі збірна проведе наступного року в цьому ж дивізіоні. Разом з нею зіграють Литва, Нова Зеландія, Мексика, Румунія та найгірша команда дивізіону IIA.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з хокею програла Гонконгу і не підвищиться у класі

Теги: чемпіонат світу Валерія Манчак хокей

