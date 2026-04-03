Жіноча збірна України з хокею програла Гонконгу і не підвищиться у класі

Жіноча збірна України з хокею програла Гонконгу і не підвищиться у класі
Україна не змогла переграти головних суперниць на шляху до дивізіону IIA
Синьо-жовті не стримали Гонконг у другому періоді гри, що й стало вирішальним

Жіноча збірна України з хокею поступилася Гонконгу у дивізіоні IIB Чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Розпочали матч атаки збірної України, але всі небезпечні моменти були заблоковані суперницями. За 6,5 хвилин до завершення періоду свій по-справжньому небезпечний момент мала збірна Гонконгу, але його Юліана Вільгань нейтралізувала, через що ту більшість Гонконг провів без закинутої шайби. На останніх хвилинах команди йшли на почергові атаки, але обидві збірні рятували голкіперки.

У другому періоді вдалось «розмочити» рахунок у матчі. Гонконг пройшов захист України та обіграв нашу воротарку. Після пропущеної шайби Україна ще й отримала меншість і змушена була продовжувати захищатись – щобільше, 1,5 хвилини довелось зіграти у форматі три на п'ять. Суперниці продовжили атакувати ворота нашої команди, і одна з цих атак за шість хвилин до завершення періоду була знову реалізована. За дві хвилини від попереднього голу вони закинули ще одну шайбу, зробивши рахунок 3:0. Українки під кінець провели свої найнебезпечніші атаки в періоді, але добре відпрацювали як захист, так і воротарка суперниць.

Третій період збірна України розпочала в атаках, але реалізувати жоден із тих моментів не вдалось. До середини періоду суперниці обмінялись атаками, кожну із яких нейтралізували воротарки. За вісім хвилин до завершення матчу Дарія Цимиренко відкрила рахунок для нашої команди. Однак часу виявилося недостатньо для порятунку, тому з рахунком 1:3 Україна припинила боротьбу за підвищення у класі. 

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Четвертий тур

Гонконг – Україна 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

  • Шайби: 1:0 – Ндж (Вонг, Чау), 27:21; 2:0 – Ндж (Чау), 34:06; 3:0 – Ндж, 36:12; 3:1 – Цимиренко (Манчак-Дженсен), 51:52.

Нагадаємо, що до цього жіноча збірна України здобула третю перемогу на Чемпіонаті світу з хокею. Україна розгромила Бельгію з рахунком 5:1.  

