Визначилося підсумкове місце юнацької збірної України з хокею на Чемпіонаті світу

Юнацька збірна України з хокею провела завершальний матч на чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA. Про це повідомляє Главком з посиланням на ФХУ.

Суперником нашої команди була збірна Швейцарії.

Хід гри

Розпочався матч із пропущеної шайби збірною України на 5 хвилині матчу.

На екваторі періоду Тарас Тишковець порушив правила й створив можливість для Швейцарії збільшити перевагу. За 17 секунд до завершення більшості Швейцарія подвоїла свою перевагу.

Команди зіграли 1,5 хвилини у другому періоді й Швейцарія закинула третю шайбу. Після цього тренерський штаб нашої збірної змінив голкіпера на 15-річного Мирослава Онищенка. На 8,5 хвилині Арсеній Воротеляк відкрив рахунок для нашої збірної у матчі. За 50 секунд Максим Вершецький закинув вдруге й мінімалізував відставання.

Заключний період на Чемпіонаті світу 2026 Україна розпочала в атаках. Хоч наша команда й атакувала протягом 5 хвилин, на першій ж контратаці швейцарцям вдалось переграти Мирослава Онищенка. На екваторі третього періоду Україна знову зменшила відставання у матчі: Михайло Коробкін закидає третю шайбу. Після третьої закинутої шайби українці отримали шанс зрівняти в більшості, але змогли лише пропустити пʼятий гол.

За 7 хвилини до завершення періоду суперники почали порушувати більше правил, тому українці знову отримали шанс в більшості. Максим Вершецький оформив свій дубль на другій хвилині гри в рівних складах. За менш як 30 секунд Олексій Толкунов зрівнює рахунок для нашої команди у матчі.

За хвилину до завершення періоду Олександр Бобкін взяв тайм-аут, а після повернув Іллю Боброва в ворота. Основна частина матчу завершилась за рівного рахунку.

На 03:37 хвилині овертайму швейцарці закинули свою шосту шайбу й здобули пʼяту з пʼяти перемог на Чемпіонаті світу.

Хокей. Чемпіонат світу-2026 U18. Дивізіон IA. П'ятий тур

Швейцарія – Україна 6:5 ОТ (2:0, 1:2, 2:3, 1:0)

Шайби: 1:0 – Сотьє (Кастільйоні, Келлер), 05:01, 2:0 – Зуттер (Дарон, Лутц, більш.), 11:18, 3:0 – Зуттер (Трокслер, Бувар), 21:32, 3:1 – Воротеляк (Лупандін), 28:36, 3:2 – Вершецький (Гвоздєв, Панасенко), 29:26, 4:2 – Бувар (Зуттер, Гірт), 45:40, 4:3 – Коробкін, 49:53, 5:3 – Ренч (Райст, менш.), 50:34, 5:4 – Вершецький (Науменко, Глинський), 54:57, 5:5 – Толкунов (Гвоздєв), 55:22, 6:5 – Нойеншвандер (Гроссніклаус, Фюрер Ю.), 63:37

У підсумку, Україна завершила виступи на третьому місці.

Турнірна таблиця

Швейцарія – 14 очок Казахстан – 11 Україна – 7 Угорщина – 6 Словенія – 4 Польща – 3

