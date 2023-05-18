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На війні загинув 19-річний хокеїст

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На війні загинув 19-річний хокеїст
Олександр Колонюк пішов добровольцем на фронт
фото: ФХУ

Вихованець «Білого Барса» захищав Україну у лавахв батальйону «Айдар»

У боях за Україну загинув 19-річний вихованець дитячо-юнацької хокейної школи «Зміна-Білий Барс» Олександр Колонюк. Про це повідомляє Федерація хокею України.

Олександр Колонюк народився 24 жовтня 2003 року в Білій Церкві. Разом з молодіжною командою «Білого Барса» він був бронзовим призером чемпіонату України U16 в 2018 році. Грав на позиції нападника.

Колонюк був добровольцем ДФТГ-1 Білої Церкви з перших днів існування формування, потім вступив до лав батальйону «Айдар» Збройних сил України.

Раніше на війні загинули двоє хокеїстів – 26-річний Ярослав Гаркавко і 42-річний Олександр Хміль. Хміль боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку Хміль захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця ЗСУ виконував бойові завдання у гарячих точках.

Раніше на фронті загинув 42-річний український веслувальник Олександр Дикий.

Як повідомлялося, під Бахмутом загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених», один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві Олег Кравець.

Теги: смерть спорт війна хокей

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