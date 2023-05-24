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Боровся за Бахмут: на війні загинув український боксер

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боровся за Бахмут: на війні загинув український боксер
Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем кубків та членом збірної України з боксу
фото: Федерація боксу України

Спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення

Майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом. Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

Спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2023 року він стримував атаки окупантів у Бахмуті, а потім і на позиціях поряд з містом, в одному з боїв 15 травня отримавши смертельне поранення.

«Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім'ї Олександра, Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави», – йдеться в повідомленні.

30-річний Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем «Кубка Карпат», «Кубка Кужельного», «Кубка Арсьонова» та членом збірної України з боксу.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Бахмут зараз є однією з найгарячіших точок на фронті, а українські герої продовжують боротися за місто.

Нагадаємо, рапіристка Ольга Сопіт золотом відкрила лік українським медалям на чемпіонаті Європи з фехтування U23, що стартував у Будапешті.

Раніше стало відомо, що кримськотатарський борець підтримав російську агресію.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: спорт війна бокс

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