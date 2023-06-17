Футбольний поєдинок Україна – Північна Македонія, пожежа в Білгороді: головне за ніч

Українська збірна з футболу позмагалася з Північною Македонією

Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024. Водночас у російському Білгороді спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі, а в районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області РФ прогриміли вибухи. Тим часом Єврейська конфедерація України відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Футбольний матч Україна – Північна Македонія

Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Гра стартувала о 21:45 за київським часом у столиці Північної Македонії Скоп'є на полі стадіону «Тоше Проеськи». Це був перший офіційний поєдинок української команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

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Північна Македонія контролювала гру з рахунком 0:2 в першому таймі, однак після перерви українська команда таки вирвала перемогу.

Пожежа в елітному ЖК Білгорода

У центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового. Мешканців будинку евакуйовано.

Пожежа сталася в будинку в елітному житловому комплексі «Слов'янський» на Свято-Троїцькому бульварі. Наразі про постраждалих не повідомлялося. За попередніми даними, займання виникло в котельні, розташованій на даху багатоповерхівки.

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Єврейська конфедерація відповіла на антисемітську заяву Путіна

Єврейська конфедерація України відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».

«Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян», – наголосили у Єврейській конфедерації України.

Знищення ворожого «Алігатора»

Увечері 16 червня українські захисники ліквідували російський ударний вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку.

«Мінус один ворожий «алігатор»! Працюємо далі!», – написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Атака на російський нафтопровід «Дружба»

У районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Інформації щодо постраждалих немає.

Mash стверджує, що атака не мала успіху, нафтопровід не отримав пошкоджень.