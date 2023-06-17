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Футбольний поєдинок Україна – Північна Македонія, пожежа в Білгороді: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Футбольний поєдинок Україна – Північна Македонія, пожежа в Білгороді: головне за ніч
Пожежа в елітній багатоповерхівці Білгорода
Фото: РИА Новости

Українська збірна з футболу позмагалася з Північною Македонією

Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024. Водночас у російському Білгороді спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі, а в районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області РФ прогриміли вибухи. Тим часом Єврейська конфедерація України відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Футбольний матч Україна – Північна Македонія

Національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Гра стартувала о 21:45 за київським часом у столиці Північної Македонії Скоп'є на полі стадіону «Тоше Проеськи». Це був перший офіційний поєдинок української команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Північна Македонія контролювала гру з рахунком 0:2 в першому таймі, однак після перерви українська команда таки вирвала перемогу.

Пожежа в елітному ЖК Білгорода

У центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового. Мешканців будинку евакуйовано.

Пожежа сталася в будинку в елітному житловому комплексі «Слов'янський» на Свято-Троїцькому бульварі. Наразі про постраждалих не повідомлялося. За попередніми даними, займання виникло в котельні, розташованій на даху багатоповерхівки.

Єврейська конфедерація відповіла на антисемітську заяву Путіна

Єврейська конфедерація України відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».

«Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян», – наголосили у Єврейській конфедерації України.

Знищення ворожого «Алігатора»

Увечері 16 червня українські захисники ліквідували російський ударний вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку.

«Мінус один ворожий «алігатор»! Працюємо далі!», – написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Атака на російський нафтопровід «Дружба»

У районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Інформації щодо постраждалих немає.

Mash стверджує, що атака не мала успіху, нафтопровід не отримав пошкоджень.

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Теги: пожежа НОВИНИ ФУТБОЛУ вертоліт Білгород

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