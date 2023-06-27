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На війні з російськими окупантами загинув 21-річний футболіст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На війні з російськими окупантами загинув 21-річний футболіст
Українському футболісту, який загинув на війні, був лише 21 рік
фото: футбольний клуб «Карбон»

Молоков загинув на війні з окупантами, захищаючи нашу країну від ворога

Український футболіст Кирило Молоков загинув на війні з окупантами, захищаючи нашу країну від ворога. Спортсменові був лише 21 рік. Про його смерть повідомили на сторінці черкаського футбольного клубу «Карбон» у Facebook.

«Молодий, енергійний, сміливий.Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю. З сумом і жалем повідомляємо що при штурмі ворожих позицій, загинув наш друг, футболіст Футбольний клуб «Карбон» Кирил Молоков... Назавжди в наших серцях», – зі скорботою написали у повідомленні.

Зазначимо, що у сезоні-2020/2021 Кирило виходив на поле за черкаський клуб 12 разів у 15 матчах, у яких потрапляв у заявку.

Наприкінці травня 2023 року Кирилу виповнилося лише 21 рік. Він був вихованцем черкаського Дніпра, у складі якого дебютував у Кубку України на позиції лівого захисника. У розпал повномасштабної війни хлопець пішов захищати Україну.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу достроково гарантувала собі місце у 1/4 фіналу Євро-2023. У перших двох матчах групи Україна обіграла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), набравши 6 очок. У третьому матчі групи Україна зіграє з Іспанією, де вирішиться переможець квартету. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня.

До слова, Федерація футболу Румунії звернулася до ФІФА щодо можливого порушення збірною України регламенту на молодіжному Євро-2023. Збірна України нібито могла порушити регламент ФІФА, задіявши у матчі першого туру проти Хорватії (2:0) Анатолія Трубіна і Георгія Судакова, які раніше грали за основну збірну України.

Теги: спорт війна навколофутбол смерть

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