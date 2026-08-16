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Подкопаєва щемливо розповіла про свій перший день народження після смерті мами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Подкопаєва щемливо розповіла про свій перший день народження після смерті мами
Ліля Подкопаєва (ліворуч) зворушливо згадала про свою маму

Подкопаєва: Мамо, сьогодні день, який ти мені подарувала

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва у соцмережах зробила допис про її перший день народження після смерті мами Людмили Петриченко. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні мій день народження. Перший – без мами.  Дивно, як багато може змінитися за рік.

Ще торік цей день звучав її голосом у слухавці. Я завжди дзвонила їй першою. Не за привітанням – а щоб сказати «дякую».

30 років тому я зателефонувала з Атланти і сказала, що стала олімпійською чемпіонкою. Тоді не було інтернету. Трансляція йшла глибокої ночі. Мама сказала, що знає. Що не могла дивитися – емоції були нестерпними. Натомість вона ходила попід вікнами нашого будинку, на вулиці Магістральній у Донецьку, і молилася. Щохвилини підходила ближче до вікна, щоб почути голос коментатора – і одразу відходила, наче боячись порушити силу своєї молитви.

Цього року подзвонити нема кому. Але я все одно кажу: мамо, дякую тобі. За ті ночі під вікнами. За молитви, якими ти мене береглa на відстані. Досягнення – це цінно. Але справжнє щастя – не в перемозі, а в тому, з ким нею поділитися.

Мамо, сьогодні день, який ти мені подарувала», – написала Подкопаєва.

Нагадаємо, 11 квітня 2026 року померла мама української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Людмилу Петриченко поховали за кордоном, де мешкає її донька.

Прощання з мамою спортсменки відбулося у п’ятницю, 17 квітня 2026 року в США на кладовищі у Arlington Memorial Park в штаті Джорджії.

Теги: Лілія Подкопаєва спорт спортивна гімнастика мама

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