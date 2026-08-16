«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 3 туру УПЛ

Команда Ігоря Костюка зосередиться на внутрішніх змаганнях

Сьогодні, 16 серпня, на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського київське «Динамо» зустрінеться з ковалівським «Колосом» у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Колос»

Безумовним лідером симпатій на 12:20 16 серпня стали «біло-сині», переконані букмекери GGBET. На ймовірний успіх столичного гранда виставлено коефіцієнт 1,51. Зате на потенційну перемогу «хліборобів» запропоновано кеф 6,58. Підсумкову нічию оцінено балом 4,36. На бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 7,66. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,64.

Передматчевий стан команд

«Динамо» посеред тижня завершило виступи в єврокубках. Підопічні Ігоря Костюка поступилися азербайджанському «Карабаху» (0:2) в кваліфікації Ліги конференцій. Минулого тижня «біло-сині» здобули перемогу в УПЛ над рівненським «Вересом» (2:1). Голами відзначилися оборонець Тимчик і форвард Пономаренко, який реалізував одинадцятиметровий.

Натомість «Колос» розпочав сезон із поразки луганській «Зорі» (0:2) у Прем'єр-лізі. У дебюті поєдинку був вилучений оборонець Бурда. У другому турі команда Руслана Костишина повинна була протистояти одеському «Чорноморцю» в гостях. Утім, через ворожу атаку на тамтешній стадіон матч не відбувся.

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Історія очних зустрічей

У минулому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами. Спершу «хлібороби» взяли гору в Ковалівці (2:1). Нападник Климчук оформив дубль, а в лавах киян забитим м'ячем відзначився вінгер Огундана. Натомість в столиці «біло-сині» взяли реванш (2:1). Голи в складі «Динамо» до свого активу записали оборонець Михавко та вінгер Ярмоленко. За гостей забив півзахисник Салабай.

Столичний гранд на рівні УПЛ здобув вісім перемог над «Колосом». П'ять поєдинків завершилися внічию. «Колос» же переміг двічі. З чинних виконавців обох колективів найкращими бомбардирами залишаються Ярмоленко та Климчук. Обидва оформили по два м'ячі. Абсолютний рекордсмен протистояння – ексвінгер «Динамо» Циганков (сім голів).

Де дивитися матч «Динамо» – «Колос»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.