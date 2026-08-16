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«Арсенал» – «Манчестер Сіті». Прогноз і анонс на матч Суперкубка Англії

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» – «Манчестер Сіті». Прогноз і анонс на матч Суперкубка Англії
Протистояння стало принциповим у попередні кілька років
фото: EFE

Місцеві гранди розіграють перший трофей сезону на внутрішній арені

Сьогодні, 16 серпня 2026 року, лондонський «Арсенал» на стадіоні «Міленіум» у Кардіффі зійдеться з «Манчестер Сіті» в поєдинку за Суперкубок Англії 2026. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Арсенал» – «Манчестер Сіті»

Із однозначним лідером симпатій на 11:05 16 серпня не склалося, вважають букмекери GGBET. На ймовірний успіх «канонірів» закладено коефіцієнт 2,73. Натомість на потенційну звитягу «містян» запропоновано кеф 2,62. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,40. Тим часом іще меншим виявився розрив щодо переможця турніру одного поєдинку. Перемогу команди Мікеля Артети оцінено коефіцієнтом 1,96. На тріумф же «Манчестер Сіті» закладено кеф 1,88. Зате на тотал більше 3,0 запропоновано бал 2,59.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи розпочнуть новий сезон. Досі «Арсенал» і манкуніанці після літніх канікул провели по кілька спарингів. Вплинув на підготовку англійських грандів і Чемпіонат світу 2026. Представники обох команд узяли участь в турнірі, зокрема й на пізніх стадіях. Як наслідок, склади «канонірів» і «Манчестер Сіті» в прийдешньому поєдинку, найімовірніше, будуть неоптимальними.

Орієнтовні склади команд

«Арсенал»: Кепа – Вайт, Москера, Габріел, Інкап'є – Льюїс-Скеллі, Езе – Доумен, Гаверц, Мартінеллі – Йокерес

«Манчестер Сіті»: Доннарумма – Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол – Ковачіч, Рейндерс – Савіньйо, Фоден, Семеньйо – Мармуш

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Історія очних зустрічей

Команди перетинаються щонайменше двічі кожного сезону вже понад два десятиліття поспіль. Утім, іноді суперники мають рандеву не лише в англійській Прем'єр-лізі, а й у кубкових турнірах. Наприклад, так склалося в попередній кампанії.

Спершу «Арсенал» розписав із «містянами» домашню нічию (1:1) у чемпіонаті Англії. На гол форварда «Манчестер Сіті» Голанда лондонці відповіли забитим м'ячем нападника Мартінеллі. Зате у фіналі Кубка ліги гору взяли манкуніанці (2:0) завдяки дублю півзахисника О'Райлі. Згодом «Манчестер Сіті» здобув перемогу в рідних стінах в АПЛ (2:1). Голи до свого активу записали хавбек Шеркі та той же Голанд. У складі «канонірів» забитий м'яч оформив нападник Гаверц.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Манчестер Сіті»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Setanta Sports. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 17:00 за київським часом на каналі Setanta Sports Premium.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК Манчестер Сіті ФК Арсенал (Лондон)

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