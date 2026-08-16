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Найкраща тенісистка світу дала дивну відповідь на питання про підтримку диктатора Лукашенка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Найкраща тенісистка світу дала дивну відповідь на питання про підтримку диктатора Лукашенка
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з Лукашенком

Соболенко відома своїми зв'язками з Лукашенком

Перша ракетка світу білоруска Аріна Соболенко відповіла на запитання, чи вона підтримує диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

Найкраща тенісистка світу відмовилася дати чітку відповідь на питання про свою підтримку диктатора Лукашенка.

«Я не хочу про це говорити», – заявила Соболенко.

Тенісистка стала першою білорускою, яка потрапила на обкладинку Time. Новий номер видання вийде 7 вересня.

Підтримка Соболенко путніського режиму

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: Білорусь теніс Олександр Лукашенко Аріна Соболенко

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