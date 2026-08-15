Українські груповички пробилися одразу до двох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики

Синьо-жовті показали найкращі виступи у сезоні

Національна збірна України в групових вправах блискуче виступила на Чемпіонаті світу 2026 з художньої гімнастики, потрапивши до п'ятірки найкращих кваліфікації одразу в трьох видах програми. Про це повідомляє «Главком».

Неймовірні виступи груповичок

У складі української команди виступили Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Поліна Городнича та Таїсія Редька. Вони розпочали свої виступи з представлення оновленої програми з п'ятьма м'ячами під ремікс легендарної Vogue від Мадонни та Break My Soul від Beyonce.

Для України цей вид по сезону був проблемним, тому переживання щодо результату були. Але наші гімнастки розсіяли всі сумніви своїм феноменальним виступом. Спершу за нього вони отримали оцінку у 27,15 бала, але тренерка нашої команди Ірина Дерюгіна подала протест на складність програми, який виявився успішним. Це додало до оцінки команди три десяті, і фінальний бал за цей вид склав 27,45 бала.

Такий результат дозволив Україні очолити турнірну таблицю свого запуску після першої вправи. Далі українкам необхідно було виконати мікс - вправу з трьома обручами та двома парами булав. Цей вид по сезону був стабільнішим в України, але під час свого виступу наші гімнастки зазнали прикрої втрати. Однак вона не завадила їм отримати ідентичний бал до виступу з п'ятьма м'ячами у 27,45 бала і вступити в боротьбу за медалі Чемпіонаті світу в багатоборстві.

Хоча після першого потоку синьо-жовті йшли першими, у наступному їх обійшли Іспанія, Бразилія та господарка світової першості Німеччина. В заключному потоці наші дівчата пропустили вперед Японію і в підсумку стали п'ятими. Натомість Іспанія, Японія та Бразилія потрапили на п'єдестал Чемпіонату світу в багатоборстві і завоювали перші олімпійські ліцензії.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2026. Групове багатоборство

Іспанія – 57,45 бала Японія – 56,70 бала Бразилія – 55,55 бала Німеччина – 55,05 бала Україна – 54,95 бала

П'яте місце дозволило українській збірній повторити свій найкращий результат за останні вісім років. Аналогічної позиції команда досягала на Чемпіонаті світу 2023. Вище українки востаннє піднімалися у 2018 році, коли стали четвертими. Хоча Україна до призової трійки не потрапила, однак успішний виступ дозволив команді пробитися до фіналів обох окремих групових програм – у кваліфікації обох видів вони стали п'ятими та вже завтра боротимуться за медалі світової першості.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026.