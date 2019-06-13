Україна розгромила Швецію і майже виграла групу в «Золотій Євролізі» з волейболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каріна Денисова принесла команді дев'ять очок Фото з соцмереж

Скандинавок наша команда розгромила менше, ніж за годину

Жіноча збірна України з волейболу продовжує лідирувати у груповому турнірі «Золотої Євроліги».

Право виступати у Фіналі чотирьох наша команда приблизила завдяки розгромній перемозі над аутсайдерками зі Швеції. Зі скандинавками підопічні Гарія Єґіазарова впоралися менше, ніж за годину - всього за 58 хвилин.

Україна - Швеція - 3:0 (25:10, 25:10, 25:17)

Україна: Алла Політанська, Карина Денисова (9), Діана Карпець (12), Олександра Биценко (7), Анна Степанюк (14), Світлана Дорсман (7); Христина Нємцева (ліберо), Анастасія Карасьова (ліберо), Дарина Великоконь (1), Катерина Дудник (6), Вікторія Данчак, Катерина Ткаченко (2), Любов Ужва (1). Тренер - Гарій Єґіазаров

Швеція: Вільма Андерссон (1), Анна Гок (2), Лінда Андерссон (2), Майя Таброн (3), Діана Лундвалль (9), Юна Вассерфаллер (3); Фанні Агман (ліберо), Клара Андерссон (ліберо), Юзефін Теґенфальк, Дайліла-Ліллі Топіч (5), Кірстен ван Лойзен, Тюра Арескуґ. Тренер - Етторе Ґвідетті

2 червня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 450 глядачів

Таким чином, з чотирма перемогами у п'яти матчах українки зміцнили своє лідерство. У нашої команди 12 очок, тоді як Чехія іде другою з десятьма. Третя Словаччина - дев'ять пунктів. Шведки усі матчі програли.

У заключному матчі групового турніру 15 червня в Яблонці українки гратимуть з чешками. Нашій команді для виходу в Фінал чотирьох треба виграти бодай дві партії. Іншими словами, Чехію влаштовує звитяга 3:0 або 3:1. Домашній матч в основних суперниць українки виграли.