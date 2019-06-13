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    Україна розгромила Швецію і майже виграла групу в «Золотій Євролізі» з волейболу

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    Каріна Денисова принесла команді дев'ять очок - Україна розгромила Швецію і майже виграла групу в «Золотій Євролізі» з волейболу
    Каріна Денисова принесла команді дев'ять очок
    Фото з соцмереж

    Скандинавок наша команда розгромила менше, ніж за годину

    Жіноча збірна України з волейболу продовжує лідирувати у груповому турнірі «Золотої Євроліги».

    Право виступати у Фіналі чотирьох наша команда приблизила завдяки розгромній перемозі над аутсайдерками зі Швеції. Зі скандинавками підопічні Гарія Єґіазарова впоралися менше, ніж за годину - всього за 58 хвилин.

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    Україна - Швеція - 3:0 (25:10, 25:10, 25:17)

    Україна: Алла Політанська, Карина Денисова (9), Діана Карпець (12), Олександра Биценко (7), Анна Степанюк (14), Світлана Дорсман (7); Христина Нємцева (ліберо), Анастасія Карасьова (ліберо), Дарина Великоконь (1), Катерина Дудник (6), Вікторія Данчак, Катерина Ткаченко (2), Любов Ужва (1). Тренер - Гарій Єґіазаров

    Швеція: Вільма Андерссон (1), Анна Гок (2), Лінда Андерссон (2), Майя Таброн (3), Діана Лундвалль (9), Юна Вассерфаллер (3); Фанні Агман (ліберо), Клара Андерссон (ліберо), Юзефін Теґенфальк, Дайліла-Ліллі Топіч (5), Кірстен ван Лойзен, Тюра Арескуґ. Тренер - Етторе Ґвідетті

    2 червня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 450 глядачів

    Таким чином, з чотирма перемогами у п'яти матчах українки зміцнили своє лідерство. У нашої команди 12 очок, тоді як Чехія іде другою з десятьма. Третя Словаччина - дев'ять пунктів. Шведки усі матчі програли.

    У заключному матчі групового турніру 15 червня в Яблонці українки гратимуть з чешками. Нашій команді для виходу в Фінал чотирьох треба виграти бодай дві партії. Іншими словами, Чехію влаштовує звитяга 3:0 або 3:1. Домашній матч в основних суперниць українки виграли.

     Читайте також: Українки відповіли Чехії за виїзну поразку у «Золотій Євролізі» з волейболу
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