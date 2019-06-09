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    Українки відповіли Чехії за виїзну поразку у «Золотій Євролізі» з волейболу

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    Чеські волейболістки не змогли на сітці протиставити Олександрі Биценко фактично нічого - Українки відповіли Чехії за виїзну поразку у «Золотій Євролізі» з волейболу
    Чеські волейболістки не змогли на сітці протиставити Олександрі Биценко фактично нічого
    cev.eu

    Команда Гарія Єґіазарова продовжує боротьбу за перше місце у групі

    Жіноча збірна України з волейболу здобула свою третю перемогу в «Золотій Євролізі-2019». У Запоріжжі наші землячки реваншувалися перед збірною Чехії, якій несподівано програли в третьому турі.

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    Україна - Чехія - 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

    Україна: Алла Політанська (3), Карина Денисова (10), Діана Карпець (15), Олександра Биценко (10), Анна Степанюк (12), Світлана Дорсман (16); Христина Нємцева (ліберо), Дарина Дрозд. Тренер - Гарій Єґіазаров

    Чехія: Сімона Копецка, Ева Годанова (4), Пурхартова, Орвосова (9), Коссанійова (8), Трнкова (3); Досталова (ліберо), Валкова (2), Млейнкова (5), Рутарова, Голашкова (3), Ева Свободова, Патоцкова (1). Тренер - Йоанніс Атанасопулос

    8 червня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 350 глядачів

    В іншому матчі групи А Словаччина прогнозовано перемогла аутсайдерок зі Швеції. Таким чином, після трьох турів збірні України і Словаччини мають по три перемоги і очолюють квартет. Чехія з двома звитягами третя. Швеція програла усі матчі.

    У п'ятому турі українки прийматимуть 12 червня у Запоріжжі шведок.

    До фіналу «Золотої Євроліги» виходить лише переможець групи.

     Читайте також: Українські волейболістки розпочали «Золоту Євролігу» зі впевненої перемоги
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