Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Трансляція гри Україна – Словачиина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA

Початок гри – о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 9 серпня, чоловіча збірна України зіграє другий матч першої частини відбору на чемпіонат світу-2027 – пре-кваліфікаційного турніру. Про це повідомляє «Главком».

Суперником нашої команди буде збірна Словаччини. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Трансляція матчу Україна – Словаччина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA.

Нагадаємо, тренерський штаб визначився зі складом на гру зі Словаччиною.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
  • Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центровий

  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс 

Відзначимо, що у порівнянні з першою грою проти Швейцарії в складі української збірної відбулася одна заміна – замість Данііла Сипала до складу увійшов форвард Андрій Войналович, який пропускав першу гру через травму.  

