Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Початок гри – о 17:00 за київським часом
Сьогодні, 9 серпня, чоловіча збірна України зіграє другий матч першої частини відбору на чемпіонат світу-2027 – пре-кваліфікаційного турніру. Про це повідомляє «Главком».
Суперником нашої команди буде збірна Словаччини. Початок гри – о 17:00 за київським часом.
Трансляція матчу Україна – Словаччина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA.
Нагадаємо, тренерський штаб визначився зі складом на гру зі Словаччиною.
Склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
- Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
Центровий
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
Відзначимо, що у порівнянні з першою грою проти Швейцарії в складі української збірної відбулася одна заміна – замість Данііла Сипала до складу увійшов форвард Андрій Войналович, який пропускав першу гру через травму.