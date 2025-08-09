Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Трансляція гри Україна – Словачиина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA

Початок гри – о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 9 серпня, чоловіча збірна України зіграє другий матч першої частини відбору на чемпіонат світу-2027 – пре-кваліфікаційного турніру. Про це повідомляє «Главком».

Суперником нашої команди буде збірна Словаччини. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Трансляція матчу Україна – Словаччина відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA.

Нагадаємо, тренерський штаб визначився зі складом на гру зі Словаччиною.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)

Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренера Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центровий

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Відзначимо, що у порівнянні з першою грою проти Швейцарії в складі української збірної відбулася одна заміна – замість Данііла Сипала до складу увійшов форвард Андрій Войналович, який пропускав першу гру через травму.