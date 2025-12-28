Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса

Австралійський тенісист Нік Кірьос переміг першу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко у виставковому матчі «Битва статей». Про це повідомляє «Главком».

Зустріч відбулася сьогодні, 28 грудня, у Дубаї.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:3 на користь Кірьоса, який зараз займає 671-е місце в рейтингу ATP. Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса.

30-річний Кірьосу виграв 7 турнірів під егідою ATP у одиночному розряді. У 2022 році австралієць дійшов до фіналу Вімблдону.

27-річна Соболенко з жовтня 2024 року посідає перше місце у рейтингу WTA. На рахунку спортсменки 21 перемога на турнірах WTA. Зокрема, білоруска по два рази вигравала Відкритий чемпіонат Австралії (2023, 2024 роки) та Відкритий чемпіонат США (2024, 2025 роки).

Нагадаємо, Сабаленка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Сабаленка вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».