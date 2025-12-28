Футболістка з РФ вшанувала пам'ять загиблого командира «Російського добровольчого корпусу»

Карпова давно відома своєю критикою путінського режиму

Російська футболістка іспанського клуб «Еспаньол» Надія Карпова вшанувала пам'ять загиблого командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна. Про це повідомляє «Главком».

У Stories Instagram Карпова репостнула допис РДК про загибель Капустіна. Також футболістка лайкнула цей пост.

«Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув наш командир – Денис «WhiteRex» Капустін. За попередніми даними – приліт FPV-дрону.

Усі подробиці будуть оголошені пізніше – поки встановлюються деталі того, що сталося.

Ми обов'язково помстимося, Денисе.

Твоя справа живе», – йшлося у дописі РДК.

Варто зазначити, що Карпова давно відома своєю критикою путінського режиму.

Зокрема, у 2022 році вона називала російського диктатора «старим чортом».

Нагадаємо, Денис Капустін народився в Москві, проте значну частину життя провів у Європі. Разом із батьками він мешкав у Нідерландах та Німеччині, де здобував освіту. Попри європейське виховання, його завжди цікавили події в Україні.

Його шлях до нашої держави розпочався у 2014 році, коли він приїхав до Києва на Євромайдан. Як згадував сам Денис, саме після Революції Гідності він остаточно впевнився, що «свобода у повному сенсі слова – це синонім України». У 2017 році він прийняв рішення переїхати туди, де дихається вільніше.

Повномасштабне вторгнення РФ Денис зустрів у Києві. Його участь у захисті України розвивалася поступово:

Лютий–березень 2022 року: допомагав волонтерам, патрулював столичний вокзал, розносив ліки та охороняв гуманітарні вантажі.

Весна 2022 року: відбувся його перший бойовий виїзд до Миколаєва, який на той час потерпав від потужних ворожих атак.

Серпень 2022 року: після офіційного створення РДК приєднався до корпусу, згодом ставши його командиром.

Останнім для «WhiteRex» став Запорізький напрямок, де зараз тривають запеклі бої. Командир РДК загинув під час виконання чергового бойового завдання, до останнього залишаючись вірним своїм ідеям.