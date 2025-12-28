Головна Спорт Новини
Льодова арена в Білій Церкві зазнала руйнувань внаслідок обстрілу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Льодова арена в Білій Церкві зазнала руйнувань внаслідок обстрілу
Також на арені займаються вихованці ДЮСШ «Зміна»
фото: сайт міста Біла Церква

Спорткомплекс є домашнім для однієї з хокейних команд

Масована комбінована атака російських військ вчорашньої ночі спричинила значні руйнування спортивної інфраструктури Київщини. Про це повідомляє «Главком»

Основним об’єктом удару в Білій Церкві стала льодова арена «Білий Барс» – сучасний спорткомплекс, зведений у 2012 році в межах програми розвитку хокею. За даними НОК України та місцевих служб, влучання дрона-камікадзе типу «Шахед» призвело до пошкоджень покрівлі та внутрішніх приміщень площею понад 3300 квадратних метрів. Вибуховою хвилею було зруйновано тримальні конструкції стелі, систему спеціалізованого льодового освітлення та засклення двоповерхової будівлі.

Трагедія сталася в момент проведення всеукраїнського турніру пам’яті Олександра Колонюка – колишнього гравця «Білого Барса», який загинув у боях за Україну. Через пошкодження ковзанки змагання за участю дитячих команд були терміново зупинені. Пошкоджена арена була базою для підготовки всіх вікових груп клубу «Білий Барс», а її трибуни могли вмістити 433 глядачі.

Окрім руйнування спортивного закладу, обстріл призвів до поранення п’яти цивільних осіб у Білій Церкві. Національний олімпійський комітет України використав цей випадок як черговий доказ для міжнародних партнерів щодо неможливості допуску російських і білоруських спортсменів до змагань. У заяві НОК наголошується, що нищення об’єктів, де займаються сотні дітей-хокеїстів та фігуристів, є актом цілеспрямованого терору проти майбутнього українського спорту. Подальше функціонування арени наразі неможливе, а відновлення потребуватиме капітальних інвестицій у відбудову стелі та інженерних систем.

Нагадаємо, що у Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт. Найбільшого удару було завдано по обласному спортивному комплексу «Манеж» – єдиній спеціалізованій базі для занять легкою атлетикою в регіоні. 

Теги: обстріл хокей спорткомплекс ХК Білий Барс Біла Церква

