«Юта» Михайлюка здобула другу сенсаційну перемогу поспіль

Святослав Михайлюк зіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очка

Святослав Михайлюк вийшов у старті у грі проти «Сан-Антоніо»

У НБА «Юта» після перемоги над лідером Східної конференції, сенсаційно обіграла другу команду Заходу «Сан-Антоніо» 127:114. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк вийшов у старті, зіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очка (1/1 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 1 втраті. «Юта» піднялась на 11 місце і зрівнялась за кількістю перемог з «Портлендом», який йде десятим.

У G-лізі «Мен Селтікс» поступився «Репторс 905» з рахунком 92:125. Макс Шульга вийшов у старті, зіграв 29 хвилин, набрав 7 очок (1/7 двоочкові, 1/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 4 підбирання, 5 передач, 1 перехоплення при 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0