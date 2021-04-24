Україна виграла два «золота» й стала першою в Європі у боротьбі

Вагова категорія, де бореться Алла Белінська, на жаль, не є олімпійською

Жіноча команда вольниць везе з Варшави сім нагород

Врожайним виявився чемпіонат Європи для жіночої збірної України зі спортивної боротьби. В активі наших спортсменок сім медалей - чотири «бронзи», два «золота» та одне «срібло». За кількістю нагород Україна розділила перше місце з Росією.

Медалі найвищої проби здобули 22-річна Ірина Коляденко (вагова категорія до 62 кг) та 25-річна Алла Белінська (до 72 кг). Для обох спортсменок – це перше «золото» на континентальних змаганнях. Минулого року вони були третіми.

Ірина Коляденко розпочала виступ на Євро-2021 з 1/8 фіналу. В попередніх раундах борчиня здобувала результати у другому раунді сутичок, у півфіналі зокрема розібралася зі срібною призеркою Ріо-2016, росіянкою Валерією Кобловою – 5:2. У фіналі Коляденко переборола угорку Маріанну Шаштін з рахунком 4:1.

Алла Белінська боролася швидше. Долю сутичок вона вирішувала в перших раундах. У чвертьфіналі та півфіналі українка здобула дострокові перемоги. У фіналі борчиня здолала представницю Болгарії Яніну Янєву з рахунком 6:3.

Ірина Коляденко завоювала олімпійську ліцензію. Алла Белінська – ні, бо вага до 72 кг – неолімпійська.

Усього в України чотири ліцензії на Олімпіаду у жіночій боротьбі: Оксана Лівач (до 50 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг) та Алла Черкасова (до 68 кг).