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    Україна виграла два «золота» й стала першою в Європі у боротьбі

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    Вагова категорія, де бореться Алла Белінська, на жаль, не є олімпійською - Україна виграла два «золота» й стала першою в Європі у боротьбі
    Вагова категорія, де бореться Алла Белінська, на жаль, не є олімпійською
    Фото/facebook

    Жіноча команда вольниць везе з Варшави сім нагород

    Врожайним виявився чемпіонат Європи для жіночої збірної України зі спортивної боротьби. В активі наших спортсменок сім медалей - чотири «бронзи», два «золота» та одне «срібло». За кількістю нагород Україна розділила перше місце з Росією.

    Медалі найвищої проби здобули 22-річна Ірина Коляденко (вагова категорія до 62 кг) та 25-річна Алла Белінська (до 72 кг). Для обох спортсменок – це перше «золото» на континентальних змаганнях. Минулого року вони були третіми.

    Ірина Коляденко розпочала виступ на Євро-2021 з 1/8 фіналу. В попередніх раундах борчиня здобувала результати у другому раунді сутичок, у півфіналі зокрема розібралася зі срібною призеркою Ріо-2016, росіянкою Валерією Кобловою – 5:2. У фіналі Коляденко переборола угорку Маріанну Шаштін з рахунком 4:1.

    Алла Белінська боролася швидше. Долю сутичок вона вирішувала в перших раундах. У чвертьфіналі та півфіналі українка здобула дострокові перемоги. У фіналі борчиня здолала представницю Болгарії Яніну Янєву з рахунком 6:3.

    Ірина Коляденко завоювала олімпійську ліцензію. Алла Белінська – ні, бо вага до 72 кг – неолімпійська.

    Усього в України чотири ліцензії на Олімпіаду у жіночій боротьбі: Оксана Лівач (до 50 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг) та Алла Черкасова (до 68 кг).

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    Теги: спортивна боротьба Оксана Лівач Аліна Акобія Алла Черкасова Алла Белінська Ірина Коляденко
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