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    Світоліна з боями пройшла в півфінал у Штутгарті, де зустрінеться з першою ракеткою світу

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    Еліна Світоліна зіграє в півфіналі з Ешлі Барті - Світоліна з боями пройшла в півфінал у Штутгарті, де зустрінеться з першою ракеткою світу
    Еліна Світоліна зіграє в півфіналі з Ешлі Барті
    Фото з відкритих джерел

    Еліна програла Плішковій перший сет, але змогла вирівняти гру й святкувати успіх

    Еліна Світоліна з боями вийшла до півфіналу турніру в Штутгарті з призовим фондом 565 тисяч доларів. Українка зустрічалася з міцною чешкою Петрою Квітовою і подолала опір суперниці майже за три години. У кожному з сетів Світоліна брала по дві подачі Петри.. В першому вона поступилася на тай-брейку, але в другому й третьому міцно тримала свої розіграші. Зазначимо, що Еліна 7 разів подала на виліт. Таке з нею трапляється нечасто. Отже, 6:7, 7:5, 6:2.

    В 1/2 фіналу українка зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті, яка врятувала майже безнадійний матч проти Кароліни Плішкової. У вирішальному сеті вона поступалася 5:3, але змогла здобути перемогу – 2:6, 6:1, 7:5.

    Світоліна і Барті зустрічалися першого квітня в полуфіналі турніру в Маямі, і тоді перемогу в двох сетах здобула австралійка.

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    Теги: теніс ГРУ Еліна Світоліна Петра Квітова Ешлі Барті
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