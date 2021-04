Світоліна з боями пройшла в півфінал у Штутгарті, де зустрінеться з першою ракеткою світу

Еліна Світоліна з боями вийшла до півфіналу турніру в Штутгарті з призовим фондом 565 тисяч доларів. Українка зустрічалася з міцною чешкою Петрою Квітовою і подолала опір суперниці майже за три години. У кожному з сетів Світоліна брала по дві подачі Петри.. В першому вона поступилася на тай-брейку, але в другому й третьому міцно тримала свої розіграші. Зазначимо, що Еліна 7 разів подала на виліт. Таке з нею трапляється нечасто. Отже, 6:7, 7:5, 6:2.

Saved match points

Won 11 of the last 13 games @ElinaSvitolina knocks out the defending champion Kvitova in three sets, 6-7(4), 7-5, 6-2.#PorscheTennis pic.twitter.com/nuKLBYFVz4