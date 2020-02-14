  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна виграла сьому медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)

    • Розсилка
    Ірина Коляденко вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал дорослого Євро - Україна виграла сьому медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)
    Ірина Коляденко вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал дорослого Євро
    Асоціація спортивної боротьби України

    Черговою тріумфаторкою римського Євро стала Ірина Коляденко

    Борчиня з Київщини Ірина Коляденко принесла Україні сьому медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який відбувається у Римі (Італія).

    Чемпіонат розпочинався для Ірини, яка бореться у категорії до 65 кілограмів, невдало – з поразки 3:9 болгарці Мімі Христовій.

    Але оскільки суперниця вийшла у фінал і в підсумку стала чемпіонкою, Коляденко продовжила виступи у втішному турнірі. Спершу вихованка Володимира Яременка достроково, 10:0 перемогла туркеню Аслі Тоґджу.

    А в сутичці за третє місце Ірина переконливо, чотири рази перевівши опонентку в партер, виграла у румунки Крішти Інче – 8:0.

    Додамо, що торік Коляденко виграла срібло на дебютному для себе дорослому чемпіонаті світу.

    Раніше жіноча збірна України виграла на чемпіонаті Європи в Римі шість медалей. Чемпіонкою континенту втретє в кар’єрі стала Юлія Ткач (до 62 кг). Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія, з бронзою додому повернуться Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

     Читайте також: Юна українка Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби
    чемпіонат Європи Збірна України жіноча боротьба Ірина Коляденко Мімі Христова Крішта Інче
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ