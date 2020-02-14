Україна виграла сьому медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)



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Ірина Коляденко вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал дорослого Євро Асоціація спортивної боротьби України

Черговою тріумфаторкою римського Євро стала Ірина Коляденко

Борчиня з Київщини Ірина Коляденко принесла Україні сьому медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який відбувається у Римі (Італія).

Чемпіонат розпочинався для Ірини, яка бореться у категорії до 65 кілограмів, невдало – з поразки 3:9 болгарці Мімі Христовій.

Але оскільки суперниця вийшла у фінал і в підсумку стала чемпіонкою, Коляденко продовжила виступи у втішному турнірі. Спершу вихованка Володимира Яременка достроково, 10:0 перемогла туркеню Аслі Тоґджу.

А в сутичці за третє місце Ірина переконливо, чотири рази перевівши опонентку в партер, виграла у румунки Крішти Інче – 8:0.

Додамо, що торік Коляденко виграла срібло на дебютному для себе дорослому чемпіонаті світу.

Раніше жіноча збірна України виграла на чемпіонаті Європи в Римі шість медалей. Чемпіонкою континенту втретє в кар’єрі стала Юлія Ткач (до 62 кг). Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія, з бронзою додому повернуться Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).